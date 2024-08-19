Зависимость удовлетворенности женщины сексом от длины пениса мужчины оценили

Многие мужчины беспокоятся, достаточна ли длина их пениса для удовлетворения партнерши, однако частота возникновения оргазмов у женщины зависит не только от этого фактора, уверяет психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов. Свое мнение на этот счет он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Орлов указал, что женский оргазм зависит не только от физической стимуляции, но и от эмоциональной связи с партнером, а также от психологического состояния женщины. По словам специалиста, многочисленные исследования показывают, что для достижения кульминации длина пениса не является главным фактором.

Длина пениса — далеко не основной фактор, влияющий на оргазм женщины. Гораздо важнее техника, эмоциональная связь и понимание потребностей партнерши. Не стоит зацикливаться на мифах и стереотипах. Вместо этого лучше сосредоточиться на улучшении своих навыков и развитии эмоциональной близости с партнершей Антон Орлов психолог-сексолог

Сексолог также отметил, что наиболее чувствительные зоны во влагалище находятся в двух-трех сантиметрах от входа в него. Таким образом, для стимуляции этой зоны не требуется длинный пенис. Кроме того, большинство женщин достигают оргазма во время стимуляции клитора, а не во время проникновения, и это тоже стоит учитывать. «Научитесь стимулировать клитор различными способами — руками, орально или с помощью игрушек. Это поможет вашей партнерше достичь оргазма независимо от длины вашего пениса», — посоветовал Орлов.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала женщинам правила секса с мужчиной с большим пенисом. В частности, она рекомендовала делать переходить к проникновению только в полностью возбужденном состоянии.