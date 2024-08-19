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19:30, 19 августа 2024Культура

Жена Ефремова высказалась о возможном освобождении актера из колонии

Жена Ефремова Кругликова прокомментировала возможность его освобождения по УДО

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Супруга Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала возможность условно-досрочного освобождения (УДО) актера, отбывающего наказание за совершение ДТП с летальным исходом. Ее слова приводит издание «Ридус».

«Я бы на вашем месте сходила в храм и помолилась за него», — сказала она.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева допустила освобождение Михаила Ефремова по УДО.

До этого адвокат артиста заявил о сборе медицинских справок для подачи ходатайства об УДО. При этом защитник опроверг появившуюся в прессе информацию, что Ефремов может освободиться в декабре 2024 года в связи с состоянием здоровья и риском инсульта.

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      Варвара Кошечкина
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