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02:01, 20 августа 2024Из жизни

58-летняя женщина попала под суд за видео сексуального характера с участием рыбы

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Австралии под суд попала жительница штата Тасмания, которая опубликовала в сети несколько видео сексуального характера с участием кумжи. Об этом сообщает News.com.au.

В центре скандала оказалась 58-летняя Кэтрин Ли Джун из города Хобарт. По версии обвинения, в период с февраля 2022 по январь 2023 года женщина выложила в сеть несколько роликов, на которых была запечатлена «сексуальная активность между ней и рыбой». Видео быстро разошлись по интернету и стали вирусными.

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Теперь Джун обвиняют в изготовлении и хранении контента, «связанного с зоофилией». В мае перед судом предстал 55-летний Эшли Дэвид Халлам, которого судили как сообщника женщины. Виновным он себя не признал. Джун на последнем заседании попросила отложить рассмотрение ее дела.

Ранее мужчина с самым большим пенисом в Великобритании стал лицом фирмы по производству секс-игрушек. Мэтт Барр, обладатель полового члена длиной почти 40 сантиметров, начал сотрудничество с компанией Fleshy.

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      Никита Савин
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