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02:01, 19 августа 2024Из жизни

Мужчина с самым большим пенисом в Британии пожаловался на неочевидную проблему

Кадр: This Morning / YouTube

Мужчина с самым большим пенисом в Великобритании стал лицом фирмы по производству секс-игрушек. Об этом пишет Daily Mail.

Мэтт Барр, обладатель полового члена длиной почти 40 сантиметров, начал сотрудничество с компанией Fleshy, которая позиционирует себя как «знаток мастурбации» и производит секс-девайсы. Британец заявил, что разделяет ценности компании, которая пропагандирует открытость в вопросах мужского сексуального здоровья и согласна с тем, что размер — это не главное в сексе.

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При этом Барр пожаловался на неочевидную проблему: сам он не может пользоваться продукцией Fleshy из-за размера пениса. Он слишком велик для стандартных секс-игрушек.

Ранее о мужчине сняли телевизионный фильм, а недавно он выпустил книгу A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises («Длинная история: жизнь с одним из самых больших пенисов в мире»). По словам Барра, после внезапной славы ему начали писать незнакомые женщины и делать непристойные предложения.

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      Алиса Дмитриева
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