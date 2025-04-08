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17:46, 8 апреля 2025Из жизниЭксклюзив

Уехавшая в Германию описала отношение немцев к дружбе фразой «для нас это культурный шок»

Переехавшую в Германию россиянку Васильеву удивило отношение немцев к дружбе
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Уехавшая жить в Германию россиянка Валентина Васильева из Подмосковья описала особенности характера немцев. О своем отношении к этой стране она подробно рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Девушка впервые столкнулась с разницей менталитетов во время учебы в университете. Больше всего ее удивило, что в Германии людям нужно очень много времени, чтобы завязать дружбу. Так, Васильева полгода общалась с несколькими немцами и почти все время проводила с ними. Однако как только они переехали в другое общежитие, все общение сошло на нет.

«Оказалось, что они считали, что мы просто весело проводили время вместе, когда жили рядом, и не более. Потом я узнала от наших соотечественников, что многие с этим сталкиваются. И для нас, русских, это действительно культурный шок», — объяснила она их поведение.

При этом она отметила, что немцы очень доброжелательны: всегда помогут незнакомцам, не будут раздражаться из-за плохого знания языка и игнорировать просьбы. Также россиянке очень симпатична обязательность немцев. «Если вы договорились с немцем о встрече через несколько месяцев, и больше ни разу не общались — будьте уверены, что он придет в оговоренное место четко ко времени. Мне это очень нравится», — подчеркнула она.

Когда Васильева устроилась на работу в IT-стартап, она узнала еще об одной особенности немцев — прямолинейности, направленной на повышение эффективности. По ее словам, в Германии сразу и без лишних сантиментов выскажут, что человек делает не так, и исправлять ошибки надо быстро. При этом никто не следит, сколько часов в день сотрудник работает.

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Ранее Васильева пожаловалась на особенности немецкой медицины. Среди прочего ее смутило, что ради диспансеризации придется полгода прождать в очереди.

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