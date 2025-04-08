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18:02, 8 апреля 2025Наука и техника

Умерла открывшая комету Чурюмова-Герасименко астроном

В Таджикистане умерла открывшая комету Чурюмова-Герасименко Светлана Герасименко
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DLR German Aerospace Center / Wikipedia

В возрасте 80 лет умерла астроном Светлана Герасименко. Об этом сообщает Институт астрофизики Национальной академии наук Таджикистана.

О смерти Светланы Герасименко сообщили в группе Института астрофизики НАН Таджикистана в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). «Светлана Ивановна Герасименко — одна из выдающихся фигур в истории советской и таджикской астрономии, первооткрыватель кометы 67P/Чурюмова–Герасименко», — отмечается в публикации.

Светлана Герасименко родилась 23 февраля 1945 года. В 1968 году она окончила кафедру астрономии Киевского университета и поступила в аспирантуру. В сентябре 1969 года вместе с астрономом Климом Чурюмовым Светлана Герасименко отправилась в экспедицию в Алма-Ату и в ночь с 11 на 12 сентября сделала фотографию кометы, которую впоследствии назвали по именам открывателей — комета 67P/Чурюмова–Герасименко.

В 1973 году Светлану Герасименко пригласили в Душанбе для работы в Институте астрофизики Национальной академии наук Таджикистана в должности научного сотрудника. В 1982 году в честь нее назвали астероид (3945 Gerasimenko), открытый советским астроном Николаем Черных.

В марте 2022 года планетологи Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса (США) предложили новое объяснение загадки кометы Чурюмова-Герасименко (67P), которая выбрасывает аномально большое количество кислорода.

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