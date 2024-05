Мужчина пожаловался на дурную славу из-за своего огромного пениса

Британец, который рассказал о трудностях жизни с огромным пенисом в эфире национального телевидения, пожаловался на дурную славу. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летний Мэтт Барр из Лондона прославился тем, что длина его полового органа составляет 28 сантиметров в неэрегированном состоянии и 41 сантиметр при эрекции. Ранее о мужчине сняли телевизионный фильм, а недавно он выпустил книгу A Long Story: Life With One Of The World’s Largest Penises («Длинная история: жизнь с одним из самых больших пенисов в мире»).

По словам Барра, он пришел на шоу не с целью найти сексуальных партнеров, однако теперь ему начали писать незнакомые женщины и предлагать ему «зайти на огонек».

«Некоторые мне говорили: "У меня есть парень, но тебе я буду всегда рада". Потому что у меня размер больше», — сказал Барр. Помимо женщин, он получил несколько неприятных сообщений с предложениями интимного характера от мужчин. Также Барра просили прислать фото и видео своего пениса за деньги.

«Я думал об этом, потому что это хорошие деньги. Но я не хочу идти по этому пути, поскольку там лежит неизвестное будущее, о котором я и думать не хочу. Некоторые сообщения очень откровенны, люди рассказывают, что именно хотят сделать со мной и моим пенисом», — поделился Барр.

Пока к Барру никто не подходил на улице, но по дороге на работу он замечал на себе взгляды прохожих и видел, как они шепчутся. Британцу стало нелегко выходить из дома, потому что он опасается, что люди «могут сделать или сказать что-то неуместное».

Ранее Барр обвинил в обмане создателей контента для взрослых. По мнению британца, такие ролики всегда снимают под определенными углами и используют специальные фильтры, чтобы пенис в кадре казался больше.