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17:57, 8 апреля 2025Россия

Экс-вагнеровец хитростью выбрался из украинского плена

Экс-вагнеровец из Пермского края клал плитку в плену у ВСУ и оказался обменян
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Экс-вагнеровец из Пермского края хитростью выбрался из украинского плена. В беседе с порталом Daily Storm россиянин пояснил, что клал плитку в кабинетах начальства противника и оказался в списках для обмена.

Мужчина отметил, что попал в тюрьму, когда ему было 18 лет. Вместе с приятелями он совершил разбойное нападение, во время которого они забили до смерти человека.

В заключении житель Пермского края успел найти жену, которая родила ему ребенка и ждала на воле. Чтобы поскорее воссоединиться с семьей, он решил вступить в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Через месяц кровопролитных боев боец попал в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Унижение и избиения. Смотря куда попадешь, но я попал к азовцам (речь о бригаде спецназа «Азов» (запрещенной в России террористической организации)) в детский садик. От них мало кто уходил живыми. Нам повезло, что в этот момент к ним приезжали американцы. Нас накормили, помыли, переодели. Кому нужна была медпомощь — оказали», — поделился мужчина.

Он добавил, что со многими пленными из числа заключенных общался украинский блогер. Ему самому также предлагали дать интервью, но он не согласился.

Бойцы ВСУ за работу россиянина позволили ему позвонить жене и детям. А спустя некоторое время его согласились обменять.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции задействован новый штурмовой отряд «Русь» из числа бывших бойцов ЧВК «Вагнер».

ЖЗЛ
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