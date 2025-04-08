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17:57, 8 апреля 2025Спорт

Лукашенко поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ

Александр Лукашенко поздравил Александра Овечкина с рекордом по голам в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает БелТА.

«Молодец. Наш парень, русский человек», — заявил политик. Он добавил, что рекорд Овечкина трудно будет превзойти.

Лукашенко также обратил внимание на реакцию Запада на достижение игрока. «Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость», — добавил президент Белоруссии.

Ранее олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом. «Для меня человеческая жизнь важнее любого рекорда или карьеры любого спортсмена», — заявил чех.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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