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17:37, 8 апреля 2025Спорт

Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом

Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом по количеству голов в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек отказался поздравлять российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ČT sport.

«Для меня человеческая жизнь важнее любого рекорда или карьеры любого спортсмена. И я поступаю соответственно», — заявил Гашек. Он добавил, что Овечкин своей игрой пропагандирует политику Кремля.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против российских спортсменов. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

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