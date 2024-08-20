В Нидерландах заговорили о пересмотре отношений с Украиной из-за атак на «Северные потоки»

В Нидерландах допустили изменения в отношениях с Киевом из-за «Северных потоков»

В группе членов парламента Нидерландов от фракции «Партия свободы» заговорили о вероятности пересмотра отношений с Украиной из-за обстоятельств, выяснившихся в результате расследования атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Возможность изменений в отношениях с Киевом парламентарии допустили в своем обращении к правительству Нидерландов, текст письма изучила «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца Владимира Ц., работающего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Всего, согласно имеющимся данным, к терактам причастны трое украинских инструкторов.

В своем обращении они спрашивают, знакомо ли правительство с информацией о выдаче международного ордера на арест украинца, подозреваемого в диверсиях на «Северных потоках».

«Разделяете ли вы мнение о том, что атака на энергетическую инфраструктуру, которая также имеет отношение к нам, является очень серьезным преступлением, также направленным против основных интересов нидерландского государства и имеющим серьезные последствия для нидерландского общества, и что необходимо приложить все усилия, чтобы найти виновных в этом?» — спросили они.

Согласны ли вы с тем, что, если за этим нападением действительно стояла Украина, это не могло бы остаться без последствий для отношений Нидерландов с Украиной? Готовы ли вы пересмотреть эти отношения? группа членов парламента Нидерландов текст обращения к правительству

19 августа в МИД Германии сообщили, что ФРГ обменивалась с Россией данными о подрыве газопроводов «Северный поток», но не предоставляла данные промежуточных результатов расследования. «Конечно, Германия отвергает какие-либо обвинения в неисполнении своих обязательств. В данный момент мы находимся в процессе обмена информацией с Россией о подрыве газопроводов», — уточнил официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Себастиан Фишер.

Взрывы на газопроводах« Северный поток» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года.