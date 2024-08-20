Байден опроверг данные о роли Пелоси в его выходе из предвыборной гонки

Байден заявил, что Пелоси не повлияла на его выход из предвыборной гонки

Президент США Джо Байден заявил, что бывшая спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не повлияла на его решение о выходе из предвыборной гонки. Его слова передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Нет, я не говорил с ней. Никто не принимал это решение, кроме меня», — заявил американский лидер.

Байден добавил, что о его решении о выходе из предвыборной гонки «никто не знал заранее».

Ранее канал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси сыграла ключевую роль в решении действующего президента о снятии своей кандидатуры с выборов.

14 августа колумнист журнала The American Conservative Колин Пруэтт выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис в случае победы на выборах станет фактически «заложницей» Пелоси.