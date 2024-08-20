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11:24, 20 августа 2024Мир

Байден опроверг данные о роли Пелоси в его выходе из предвыборной гонки

Байден заявил, что Пелоси не повлияла на его выход из предвыборной гонки

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что бывшая спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не повлияла на его решение о выходе из предвыборной гонки. Его слова передает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Нет, я не говорил с ней. Никто не принимал это решение, кроме меня», — заявил американский лидер.

Байден добавил, что о его решении о выходе из предвыборной гонки «никто не знал заранее».

Ранее канал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Пелоси сыграла ключевую роль в решении действующего президента о снятии своей кандидатуры с выборов.

14 августа колумнист журнала The American Conservative Колин Пруэтт выразил мнение, что кандидат в президенты США Камала Харрис в случае победы на выборах станет фактически «заложницей» Пелоси.

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      Елизавета Мытарева
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