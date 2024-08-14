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10:10, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Харрис предрекли роль заложницы Пелоси в случае победы на выборах

AC: Харрис станет заложницей Пелоси в случае победы на выборах президента США
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты США Камала Харрис в случае победы на выборах станет фактически заложницей бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и всего Конгресса. Такую роль ей предрек колумнист журнала The American Conservative (AC) Колин Пруэтт.

По его мнению, именно Пелоси своей ролью в выходе Джо Байдена из президентской гонки и влиянием на Палату представителей «фактически свела президентство к креатуре законодательного органа» и утвердила на пост главы Белого дома наследника с резюме, удивительно похожим на ее собственное. «Тем самым Пелоси фактически изменила Конституцию Соединенных Штатов», — посчитал автор.

С учетом кризисов, с которыми сталкивается американская власть, Пруэтт считает, что Харрис будет заложницей прихотей спонсоров, глав агентств и руководства Конгресса, а также в случае победы станет самым слабым в конституционном отношении американским президентом со времен Джеймса Бьюкенена.

В июле сообщалось, что Нэнси Пелоси позвонила Джо Байдену и попросила его сняться с президентских выборов.

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      Антон Похиляк
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