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14:21, 20 августа 2024Ценности

Бородина повторила образ Собчак

Фото: @borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина повторила образ журналистки Ксении Собчак. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость разместила в сторис два снимка, на которых звезды примерили однотипные укороченные белые платья на широких бретелях и с асимметричными юбками. При этом на кадрах видно, что подол наряда у Бородиной был короче.

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Помимо этого, Собчак дополнила образ широкополой соломенной шляпой. В то же время Бородина от аксессуаров отказалась. «Ксю, ну тут вкусы однозначно совпали. Не пойму, на ком лучше смотрится?» — иронично подписала телеведущая.

Ранее внешность Собчак в леопардовом платье и шляпе оценили в сети фразой «старуха Шапокляк». Журналистка предстала перед камерой в синем макси-платье с бахромой, принтом в виде леопардовых пятен и глубоким декольте.

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      Екатерина Ештокина
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