Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по России

Белгородский губернатор Гладков: 4 человека пострадали при атаках ВСУ на регион

Четыре человека получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, в поселке Октябрьский Белгородского района трое мужчин пострадали из-за атак беспилотников. Они получили баротравму и сами обратились за помощью в центральную районную больницу, после чего россиян госпитализировали. В Октябрьском оказался поврежден социальный объект и два легковых автомобиля.

«В результате обстрела села Ясные Зори Белгородского района ранен мужчина. Попутным транспортом он доставлен в Яснозоренскую амбулаторию. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног», — написал Гладков, уточнив, что в населенном пункте из-за удара повреждения получило административное здание.

Без пострадавших обошлось в селе Зиборовка, где дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие. Там повреждения получили трактор и легковой автомобиль. Данные о других последствиях атак пока уточняются.

В Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за атак со стороны ВСУ. Во вторник, 20 августа, мирный житель пострадал при атаке украинского FPV-дрона в Белгородской области. Это, по информации губернатора, произошло в поселке Октябрьский.