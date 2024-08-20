В США приказали проверить все самолеты одной из моделей Boeing

FAA потребует от перевозчиков проверить все самолеты Boeing 787 Dreamliner

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребует от всех эксплуатантов самолета Boeing 787 Dreamliner, как американских, так и зарубежных, провести проверку лайнеров. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства сообщает Reuters.

Причиной для требования стал мартовский инцидент с самолетом чилийского перевозчика LATAM, который неожиданно свалился в пике во время рейса. Пилоты смогли стабилизировать борт и посадить машину, но травмы различной степени тяжести получили около 50 пассажиров. FAA располагает данными о пяти подобных случаях, связанных с Boeing 787.

В общей сложности в США зарегистрированы 158 лайнеров этой модели, а в остальных странах мира — 737. Проверить сиденья капитана и первого помощника (причиной пикирования стало их ненормативное перемещение) на предмет отсутствия крышек переключателей или наличия трещин на них или самих переключателях нужно за 30 дней.

Американская аэрокосмическая корпорация с начала года столкнулась с рядом скандалов, связанных с надежностью самолетов. Зимой на несколько недель приостанавливались полеты Boeing 737 MAX 9, к чему привела отвалившаяся заглушка люка в середине салона. Позднее у лайнеров обнаружили и другие проблемы с фюзеляжем.

В апреле FAA начало расследование по факту заявления бывшего инженера компании, утверждавшего, что секции фюзеляжа самолетов неверно скрепляются друг с другом. А в июле Boeing признал вину в мошенничестве и согласился выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов в рамках взятого на себя обязательства.

Многочисленные проблемы привели к уходу в отставку гендиректора компании Boeing Дэвида Калхуна. Его преемником стал Келли Ортберг, ранее возглавлявший производителя авионики Rockwell Collins. Он приступил к работе 8 августа.