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17:22, 20 августа 2024Экономика

В США приказали проверить все самолеты одной из моделей Boeing

FAA потребует от перевозчиков проверить все самолеты Boeing 787 Dreamliner

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребует от всех эксплуатантов самолета Boeing 787 Dreamliner, как американских, так и зарубежных, провести проверку лайнеров. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства сообщает Reuters.

Причиной для требования стал мартовский инцидент с самолетом чилийского перевозчика LATAM, который неожиданно свалился в пике во время рейса. Пилоты смогли стабилизировать борт и посадить машину, но травмы различной степени тяжести получили около 50 пассажиров. FAA располагает данными о пяти подобных случаях, связанных с Boeing 787.

В общей сложности в США зарегистрированы 158 лайнеров этой модели, а в остальных странах мира — 737. Проверить сиденья капитана и первого помощника (причиной пикирования стало их ненормативное перемещение) на предмет отсутствия крышек переключателей или наличия трещин на них или самих переключателях нужно за 30 дней.

Американская аэрокосмическая корпорация с начала года столкнулась с рядом скандалов, связанных с надежностью самолетов. Зимой на несколько недель приостанавливались полеты Boeing 737 MAX 9, к чему привела отвалившаяся заглушка люка в середине салона. Позднее у лайнеров обнаружили и другие проблемы с фюзеляжем.

В апреле FAA начало расследование по факту заявления бывшего инженера компании, утверждавшего, что секции фюзеляжа самолетов неверно скрепляются друг с другом. А в июле Boeing признал вину в мошенничестве и согласился выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов в рамках взятого на себя обязательства.

Многочисленные проблемы привели к уходу в отставку гендиректора компании Boeing Дэвида Калхуна. Его преемником стал Келли Ортберг, ранее возглавлявший производителя авионики Rockwell Collins. Он приступил к работе 8 августа.

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      Платон Щукин
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