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20:50, 20 августа 2024Россия

Еще один взрыв произошел на месте горящего два дня склада в Ростовской области

Еще один взрыв произошел на месте склада, горящего два дня подряд в Пролетарске

Кадр: 161.ru

Еще один взрыв произошел на горящем вторые сутки подряд склада в Пролетарске Ростовской области. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По предварительным данным, пострадавших при взрыве нет. На месте ЧП посменно работают более 600 спасателей.

Склады после попытки атаки беспилотников ВСУ загорелись утром 18 августа. Из-за падения обломков дронов загорелось дизельное топливо на складах промзоны. По данным властей, в результате пожара пострадали 18 человек.

В Пролетарском районе, где горит объект, ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти заверили, что угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.

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      Никита Абрамов
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