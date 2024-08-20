Дзержинский фенольный завод стал очагом сопротивления ВСУ в Нью-Йорке в ДНР

Дзержинский фенольный завод в поселке Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) остается одним из немногих очагов сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте, идет зачистка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства сообщил, что это один из немногих немногих очагов, где ВСУ оказывают сопротивление.

Ранее стало известно, что российские военные выбили ВСУ из Нью-Йорка и подняли флаг. В силовых структурах сообщили, что большая часть украинских сил выдавлена за пределы населенного пункта и пытается наносить ракетные удары из-за черты города.

До этого на Украине признали успехи Вооруженных сил России на покровском и торецком направлениях. Отмечается. что российские подразделения подошли к населенному пункту Скучное, продвинулись в сторону Новогродовки и близ Новожеланного.

