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09:37, 20 августа 2024Спорт

Исландский футболист рассказал об успокоившей компанию байкеров русской жене

Футболист Сигурдссон рассказал об успокоившей компанию байкеров русской жене

Фото: Hannah McKay / Reuters

Бывший футболист нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Рагнар Сигурдссон рассказал о характере своей русской жены Елены. Его слова приводит «РБ Спорт».

Исландец подчеркнул, что она полностью соответствует стереотипу о том, что в России женщины очень сильные. В пример Сигурдссон привел случай в Копенгагене. По словам бывшего футболиста, они жили в квартире на четвертом этаже, а на первом была кальянная, в которую приезжала компания байкеров, шумела, и мешала их детям спать.

«И в один день, когда я был на игре, они в очередной раз разбудили детей. Лена спустилась вниз и сказала: "Если вы не перестанете будить моих детей, вы увидите меня снова". И после этого они никогда больше не шумели», — рассказал Сигурдссон.

В РПЛ Сигурдссон играл за «Рубин», «Краснодар» и «Ростов». Он завершил карьеру в 2021 году.

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      Алексей Гусев
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