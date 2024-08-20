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21:27, 20 августа 2024Из жизни

Медведь вломился в дом и набросился на мужчину

KFSN-TV: в США медведь вломился в дом и набросился на мужчину

Фото: Daniel Eledut / Unsplash

В США мужчина отбился от медведя, который вломился в дом. Об этом сообщает KFSN-TV.

Кристофер Смит из города Оукхерст, штат Калифорния, несколько дней жил в доме матери и помогал ей по хозяйству. Однажды он заметил, что из помещения для стирки исчез мешок с собачьим кормом. Смит не предал этому значения, так как решил, что за похищением стоят еноты.

Следующей ночью в той же комнате американец столкнулся с медведем. Хищник набросился на него, ударил лапой по ноге и сразу же убежал. Мужчине оказали помощь врачи. Он уверяет, что спасся только потому, что между ним и зверем оказались стиральная машина и сушилка.

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Смит пришел к выводу, что медведь четыре раза подряд наведывался в дом его матери, чтобы полакомиться собачьим кормом. Американец и раньше слышал странные звуки снаружи, однако думал, что это еноты.

Нападение медведя расследуют сотрудники Департамента рыбных и природных ресурсов Калифорнии. В частности, они взяли образец ДНК из раны Смита, чтобы точно определить, что за медведь набросился на него.

Ранее сообщалось, что житель штата Калифорния сумел отбиться от медведицы при помощи палки и убежать. Мужчина столкнулся с хищницей и ее детенышем во время пробежки.

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      Никита Савин
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