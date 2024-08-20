В Госдуме оценили словом «браво» идею запретить мигрантам переезд в Россию с детьми

Депутат Останина поддержала идею запретить мигрантам переезд в Россию с семьями

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею запретить мигрантам переезд в Россию с семьями. Своим мнением относительно инициативы она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР собирается внести в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам въезд в Россию на основании того, что они являются родственниками работающего в стране человека. Уточнялось, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Я думаю, что депутаты, разработавшие этот законопроект, получат поддержку со стороны нашей фракции (КПРФ — прим. «Ленты.ру»). Во всяком случае от меня лично точно, потому что понимание того, что мы должны упорядочить миграционные процессы есть у всех, кроме тех, кто, собственно, в исполнительной власти должен был это регулировать. В итоге все заявления отдельных высокопоставленных руководителей отдельных силовых ведомств о том, что все это находится в ведении Государственной думы, и находят ответ в виде таких законопроектов. Я думаю, что, если недостаточно рычагов, что ж, поможем, дадим рычаги, поэтому браво, аплодирую депутатам, которые внесли этот законопроект», — высказалась Останина.

Если это трудовые мигранты, тогда мы должны и регулировать соответствующими договорами пребывание этих трудовых мигрантов к нам. Заключив договор, отработал человек. Обеспечен ему полностью социальный пакет, работодатель несет за него полную ответственность, обеспечивает жильем и всем остальным. По окончанию договора человек уезжает к себе, заработав деньги Нина Останина депутат Госдумы

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла идею запретить мигрантам переезд в Россию с семьями поспешной. По мнению депутата, подобная инициатива может лишь навредить. Она напомнила, что Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который зачастую не хотят идти россияне.

