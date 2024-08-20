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12:55, 20 августа 2024Россия

В Госдуме оценили словом «браво» идею запретить мигрантам переезд в Россию с детьми

Депутат Останина поддержала идею запретить мигрантам переезд в Россию с семьями

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею запретить мигрантам переезд в Россию с семьями. Своим мнением относительно инициативы она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР собирается внести в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам въезд в Россию на основании того, что они являются родственниками работающего в стране человека. Уточнялось, что речь идет о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в стране только на основании трудового договора или патента.

«Я думаю, что депутаты, разработавшие этот законопроект, получат поддержку со стороны нашей фракции (КПРФприм. «Ленты.ру»). Во всяком случае от меня лично точно, потому что понимание того, что мы должны упорядочить миграционные процессы есть у всех, кроме тех, кто, собственно, в исполнительной власти должен был это регулировать. В итоге все заявления отдельных высокопоставленных руководителей отдельных силовых ведомств о том, что все это находится в ведении Государственной думы, и находят ответ в виде таких законопроектов. Я думаю, что, если недостаточно рычагов, что ж, поможем, дадим рычаги, поэтому браво, аплодирую депутатам, которые внесли этот законопроект», — высказалась Останина.

Если это трудовые мигранты, тогда мы должны и регулировать соответствующими договорами пребывание этих трудовых мигрантов к нам. Заключив договор, отработал человек. Обеспечен ему полностью социальный пакет, работодатель несет за него полную ответственность, обеспечивает жильем и всем остальным. По окончанию договора человек уезжает к себе, заработав деньги

Нина Останинадепутат Госдумы
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Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла идею запретить мигрантам переезд в Россию с семьями поспешной. По мнению депутата, подобная инициатива может лишь навредить. Она напомнила, что Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированном труде, на который зачастую не хотят идти россияне.

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