Назван крупнейший акционер «ТКС Холдинга»

Группа «Интеррос» заявила, что стала крупнейшим акционером «ТКС Холдинга»

Группа «Интеррос» приняла участие в дополнительной акций «ТКС Холдинга» путем вклада акций Росбанка, в результате чего оказалась крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга. Об это сообщается на сайте группы.

Таким образом ее пакет был увеличен до 41,4 процента.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 мая 2024 года президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин оставался самым богатым среди российских предпринимателей. Состояние бизнесмена с начала года выросло на 255 миллионов долларов, до 31,3 миллиарда долларов.

В марте холдинг «Интеррос» поддержал идею об объединении банков «Тинькофф» и Росбанк в единую группу.