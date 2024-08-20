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14:09, 20 августа 2024Экономика

Назван крупнейший акционер «ТКС Холдинга»

Группа «Интеррос» заявила, что стала крупнейшим акционером «ТКС Холдинга»

Группа «Интеррос» приняла участие в дополнительной акций «ТКС Холдинга» путем вклада акций Росбанка, в результате чего оказалась крупнейшим неконтролирующим акционером холдинга. Об это сообщается на сайте группы.

Таким образом ее пакет был увеличен до 41,4 процента.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 мая 2024 года президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин оставался самым богатым среди российских предпринимателей. Состояние бизнесмена с начала года выросло на 255 миллионов долларов, до 31,3 миллиарда долларов.

В марте холдинг «Интеррос» поддержал идею об объединении банков «Тинькофф» и Росбанк в единую группу.

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