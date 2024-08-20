Объемы вывезенного из России зерна подсчитали

Минсельхоз оценил экспорт зерна из России в 2023-2024 сельхозгоду в 72 млн тонн

По итогам 2023-2024 сельскохозяйственного года, завершившегося 30 июня, российские агроэкспортеры отправили иностранным покупателям в общей сложности 72 миллиона тонн зерна. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, ее слова приводит «Интерфакс».

Как уточнила Лут, подобная оценка является предварительной, окончательные данные станут известны позже. Прогнозы по экспорту российского зерна в нынешнем сельхозгоду делать пока преждевременно, добавила она.

Что касается ожиданий ведомства по экспорту российских зерновых в нынешнем сельхозгоду, то прогноз остался прежним. Оценка Минсельхоза по-прежнему составляет около 60 миллионов тонн, а по сбору зерна — 132 миллиона. При этом Лут отметила, что главной задачей ведомства является обеспечение потребностей внутреннего рынка.

Ранее глава департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Александр Малов заявил, что по итогам завершившегося сельхозсезона Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя. По объемам вывоза растительного масла отечественные поставщики заняли вторую строчку. В целом, по оценке Маслова, в настоящее время российскую агропродукцию покупают в общей сложности в 160 странах.