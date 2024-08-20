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16:40, 20 августа 2024Спорт

Олимпийский чемпион связал успехи американской гимнастки Байлз с психотропными препаратами

Белявский заявил, что успехи гимнастки Байлз связаны с применением препаратов
Симона Байлз

Симона Байлз. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский порассуждал о причинах успеха американки Симоны Байлз, выигравшей семь золотых медалей ОИ в этом виде спорта. Его слова приводит Metaratings.

Россиянин связал ее победы с применением психотропных препаратов и обратил внимание на то, что на Игры-2020 в Токио их провоз был запрещен. «В Японии она взяла серебро и бронзу и осталась без золотых медалей. Да, в Париже выиграла три золотых. Но я не считаю ее какой-то невероятной спортсменкой», — заявил Белявский.

Гимнаст добавил, что ни в чем не обвиняет Байлз. «Это не допинг. Ей же разрешают это употреблять. А если разрешают, значит, не считается за допинг», — отметил Белявский.

На завершившихся Играх-2024 в Париже Байлз взяла три золота и одно серебро. На ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро американка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.

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      Алексей Гусев
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