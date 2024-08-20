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23:53, 20 августа 2024Мир

Полянский назвал причину отказа российской миссии при ООН от поездки в Женеву

Дипломат Полянский: поездка в Женеву является неуместной на фоне мировых событий

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Российская миссия при ООН не отправится в Швейцарию с визитом, поскольку считает эту встречу неуместной на фоне текущих мировых событий. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По его словам, у членов Совета Безопасности (СБ) ООН есть намного более важные дела, чем поездка в Женеву. Дипломат подчеркнул, что данная встреча представляет из себя инициативу группы постпредов, которые захотели «хорошо провести время» в Швейцарии.

«Что делать в Женеве, мы, честно говоря, не очень себе представляем. Это трата денег, ресурсов и, в общем-то, трата времени. Мы считаем, что СБ должен заниматься более важными делами», — сказал Полянский.

Ранее Дмитрий Полянский сообщил, что Россия созовет заседание СБ ООН по теме подрыва «Северных потоков» в «определенный момент». Он не указал, когда именно Россия собирается запросить заседание.

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      Артём Верейкин
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