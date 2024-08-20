В российском городе при взрыве в многоэтажке погиб подросток

РИА Новости: при взрыве в многоэтажном доме в Новороссийске погиб подросток

Один подросток погиб и еще трое пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Новороссийске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв произошел примерно в 18:00 на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. По предварительной информации, причиной случившегося стал подрыв гранаты одним из несовершеннолетних.

Ранее в Твери в руках шестилетнего мальчика взорвалась подаренная дедом страйкбольная граната. Мальчик активировал спортивный снаряд для военно-тактической игры страйкбол, после чего раздался взрыв, в результате которого ребенок получил мелкие ожоги.