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23:37, 20 августа 2024Россия

В российском городе при взрыве в многоэтажке погиб подросток

РИА Новости: при взрыве в многоэтажном доме в Новороссийске погиб подросток

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Один подросток погиб и еще трое пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Новороссийске, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что взрыв произошел примерно в 18:00 на 13-м этаже дома на Анапском шоссе. По предварительной информации, причиной случившегося стал подрыв гранаты одним из несовершеннолетних.

Ранее в Твери в руках шестилетнего мальчика взорвалась подаренная дедом страйкбольная граната. Мальчик активировал спортивный снаряд для военно-тактической игры страйкбол, после чего раздался взрыв, в результате которого ребенок получил мелкие ожоги.

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      Маргарита Пименова
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