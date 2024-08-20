Пушков назвал цели Обамы на выборах в США

Пушков: Обама через Харрис хочет получить «третий срок» в Белом доме

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам — мужа и жены», — указал политик.

Пушков подчеркнул, что и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного». По словам сенатора, «фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме».

В конце июля бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель поддержали выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов.

Харрис поблагодарила супругов за их звонок и поддержку. Она подчеркнула, что их давняя дружба очень много для нее значит.

Ранее сообщалось о намерении Барака Обамы публично поддержать Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах.