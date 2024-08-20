Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 20 августа 2024Мир

Пушков назвал цели Обамы на выборах в США

Пушков: Обама через Харрис хочет получить «третий срок» в Белом доме
Барак Обама и Мишель Обама

Барак Обама и Мишель Обама. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама через кандидата на выборах от демократов Камалу Харрис хочет получить свой неофициальный «третий срок» в Белом доме. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Второй день съезда Демократической партии в Чикаго будет Большим днем Обам — мужа и жены», — указал политик.

Пушков подчеркнул, что и так было ясно, кто рулит кампанией Харрис, а «теперь уж яснее ясного». По словам сенатора, «фактически Барак Обама хочет получить через Харрис свой "третий срок" в Белом доме».

В конце июля бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель поддержали выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов.

Харрис поблагодарила супругов за их звонок и поддержку. Она подчеркнула, что их давняя дружба очень много для нее значит.

Ранее сообщалось о намерении Барака Обамы публично поддержать Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на президентских выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал себя защищающим Россию пехотинцем

      На Западе рассказали о проблемах ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

      Путин назвал причину непобедимости России

      Названа причина падения цен на нефть

      Названы самые доступные направления для туристов в бархатный сезон

      Пушков назвал цели Обамы на выборах в США

      США сообщили об обсуждении с Киевом атаки ВСУ на Курск

      В отделах полиции Петербурга начались следственные действия

      Путин обратился к отправляющимся на СВО добровольцам

      В США заявили о продолжении обучения пилотов ВСУ управлению F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше