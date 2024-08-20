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23:12, 20 августа 2024Россия

Путин назвал причину непобедимости России

Путин назвал добровольцев СВО причиной непобедимости России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Владимир Путин назвал отправляющихся в зону спецоперации (СВО) добровольцев причиной непобедимости России. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока у нас есть такие мужчины как вы, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы», — сказал он, обращаясь к бойцам, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа в чеченском Гудермесе.

Ранее Путин высказался о бесстрашии российских бойцов. Он указал, что при ведении боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать ради защиты родины. «Хоть бояться надо, но [мужчины-добровольцы] преодолевают все ради родины, ради наших людей», — обратился к отправляющимся на СВО добровольцам Путин.

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      Марина Совина
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