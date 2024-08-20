Baza: Путин отказался встречаться с основателем Telegram Дуровым

Президент России Владимир Путин отказался встречаться с основателем Telegram Павлом Дуровым, пишет Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Путин и Дуров одновременно находились в Баку. Российский лидер приезжал в Азербайджан 18-19 августа на переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым, на встрече, в частности, обсуждалось азербайджано-армянское урегулирование. Основатель Telegram также находился в Баку в эти же даты с рабочей поездкой.

За несколько дней до визита представители администрации президента якобы предложили Путину организовать встречу с главой Telegram Павлом Дуровым, но президент России отказался, утверждает Baza. Причины отказа и предполагаемые темы встречи не уточняются.

Известно, что делегация президента уже вернулась в Россию.

Ранее по итогам поездки в Баку Путин заявил, что Москва испытывает удовлетворенность переговорами с Азербайджаном. Глава государства отметил, что достигнутые в ходе встречи договоренности между Москвой и Баку послужат укреплению сотрудничества двух стран.

