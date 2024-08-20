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21:56, 20 августа 2024Россия

Путин вспомнил о дружбе с Ахматом-Хаджи Кадыровым

Путин рассказал о дружбе с первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это был мой друг. Я очень хорошо помню его лицо. Очень выразительный человек, очень талантливый, очень порядочный, преданный. Преданный своей малой родине, большой родине и, конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный человек. Настоящий боец», — заявил он.

Во время своей поездки в Чечню Путин возложил цветы к могиле Кадырова в его родовом селе Курчалоевского района. Ранее появились кадры того, как Рамзан Кадыров встретил главу РФ Владимира Путина в аэропорту Грозного. Политик прибыл в столицу Чечни на вертолете.

Ахмад Кадыров возглавил администрацию Чеченской республики в 2000 году. В октябре 2003 года он вступил в должность президента Чечни. Ахмад Кадыров стал жертвой теракта 9 мая 2004 года на стадионе Динамо в Грозном. Позже ответственность за убийство президента Чечни взял на себя лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев, уничтоженный в 2006 году в ходе спецоперации.

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      Марина Совина
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