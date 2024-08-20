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16:55, 20 августа 2024Наука и техника

Роботакси обвинили в нарушении спокойствия

The Verge: жители Сан-Франциско пожаловались на роботакси Waymo, мешавшие спать

Фото: Andrej Sokolow / Globallookpress.com

Роботизированные такси компании Waymo из-за системного бага будили жителей ночного Сан-Франциско звуковыми сигналами. На это обратило внимание издание The Verge.

О проблеме рассказала энтузиаст София Танг, квартира которой выходит окнами на парковку для беспилотных такси Waymo. Девушка обратила внимание, что автомобили начали громко сигналить по ночам и мешать местным жителям спать. Танг организовала на YouTube прямую трансляцию с парковки и пожаловалась в Waymo.

По словам специалистов, проблема была связана с особенностями автопилота. В случае, когда один беспилотный автомобиль замечает, что другое транспортное средство движется на него с применением заднего хода, машина может подать звуковой сигнал, чтобы предотвратить ДТП. София Танг обвинила оператора роботакси Waymo в нарушении спокойствия — по ее словам, инциденты с применением звукового сигнала происходили на парковке крайне часто.

В разговоре с журналистами Танг рассказала, что спустя время в Waymo связались с девушкой, извинились и даже «устроили жильцам дома вечеринку с мороженым». Представители Waymo заявили, что устранили баг.

В июле компания Tesla заявила, что намеченная на 8 августа презентация проекта роботакси не состоится. Вместо этого беспилотный автомобиль для перевозки пассажиров покажут в октябре.

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      Андрей Ставицкий
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