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20:01, 20 августа 2024Мир

Россия отказалась посетить Швейцарию по случаю юбилея Женевских конвенций

Миссия России при СБ ООН отказалась посетить юбилей Женевских конвенций

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Миссия России при Совете безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) отказалась от приглашения Швейцарии посетить 75-летний юбилей Женевских конвенций с неофициальным визитом 25-26 августа. Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо, его слова приводит РИА Новости.

«Это должна была быть неофициальная поездка, приглашены все члены СБ ООН, включая Россию. Приглашение для российской миссии было направлено представительствам при Совбезе в Нью-Йорке. Однако мы получили ответ, что она не поедет в Женеву, остальные страны пока ожидаются», — отметил Бидо.

Сообщается, что на встрече в Швейцарии миссии обсудят соблюдение и укрепление международного гуманитарного права в честь 75-летия принятия Женевских конвенций.

12 августа министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн выступает за то, чтобы Россия обязательно присутствовала на следующем мирном саммите по Украине. Он также отметил, что с его позицией солидарен глава МИД Италии Антонио Таяни.

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      Дарья Устьянцева
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