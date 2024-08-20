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15:48, 20 августа 2024Россия

Россиян призвали не доверять военным картам по оперативной ситуации в Курской области

Политолог Казаков: реальная ситуация под Курском не сходится с военными картами

Фото: министерство обороны РФ / РИА Новости

В данный момент не стоит доверять военным картам, якобы отражающим оперативную ситуацию в Курской области. Об этом заявил советник первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, политолог Александр Казаков в беседе с «Царьградом».

По его словам, на данном направлении прежде не было столь активных военных действий, так что сейчас невозможно точно определить даже границы линии боесоприкосновения. Помимо этого, панические настроения местных жителей несколько преувеличивают масштабы проблемы.

Казаков заметил, что все военные карты боевых действий на курском направлении, которые предоставляют СМИ для изучения, не соответствуют реальности. «Те карты, которые изображают обстановку, например, в Донбассе, в разной степени точности сопоставимы с тем, что происходит на земле. Но что касается Курской области — нет. Потому что там идёт совсем другая война, там применяется абсолютно другая тактика», — заметил эксперт.

Политолог добавил, что под Курском идут маневренные действия, которые предполагают постоянное перемещение противника. Это, в свою очередь, может создавать иллюзию присутствия армии Украины в регионе. Он подчеркнул, что цель текущей операции Киева на территории РФ все еще «туманна», так что российским войскам следует готовиться к любым изменениям.

Ранее сообщалось, что выборы губернатора Курской области решили провести подальше от атакованных территорий. Кроме того, 8 сентября избирательные участки будут организованы в местах временного пребывания жителей.

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      Наталья Анисеева
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