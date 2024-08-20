Россиянин сел на 10 лет за вовлечение подростка в съемки порно

Жителю Архангельска дали 10 лет колонии за развращение 17-летней девушки

Житель Архангельска получил 10 лет лишения свободы за то, что склонил 17-летнюю девушку-подростка из Республики Саха (Якутии) к изготовлению порнографических материалов и развратил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет»)). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в августе 2022 года осужденный начал переписываться в социальной сети с потерпевшей. Он обманул девушку и с помощью угроз заставил ее фотографироваться в обнаженном виде и присылать ему готовые снимки.

Ранее сообщалось, что в Красноярске суд приговорил бывшего директора местного реабилитационного центра «Енисей» для наркозависимых, общественного деятеля Антона Мишина и его знакомого Дмитрия Мазая за изготовление детской порнографии.