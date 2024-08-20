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14:05, 20 августа 2024Спорт

Российский боец Bellator заявил о преимуществе соотечественников над американцами

Боец Bellator Шаблий заявил, что россияне ментально сильнее американцев

Кадр: ACA MMA / YouTube

Российский боец Смешанного стиля (ММА) Анатолий Шаблий заявил о преимуществе соотечественников над американцами. Его слова приводит Sport24.

По мнению спортсмена, выступающего в американском промоушене Bellator, россияне ментально сильнее. «Не только в спорте — в целом», — добавил Шаблий.

Россиянин также рассказал, что бойцы из США относятся к победам и поражениям гораздо проще. «У нас ты выигрываешь — ты победил за всю Россию, за всю республику, за весь свой клуб, за всю религию, ты за все отомстил, за Вторую мировую войну (смеется). А в Америке они гораздо проще к этому относятся. Выиграл — заработал деньги, проиграл — чуть меньше заработал», — заявил Шаблий.

Россиянин выступает в Bellator с 2021 года. Он провел 27 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел три поражения.

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      Алексей Гусев
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