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13:43, 20 августа 2024Наука и техника

Рынок беспроводных наушников рекордно вырос

Canalys: Apple продала больше всех наушников, рынок вырос до 106 миллионов штук

Фото: Omid Armin / Unsplash

Рынок беспроводных наушников во втором квартале года вырос до 106 миллионов единиц. Об этом сообщается в актуальном отчете компании Canalys.

По словам аналитиков фирмы, зафиксированный показатель поставок оказался самым высоким во втором квартале в истории. В годовом исчислении рынок вырос на 10,6 процента. Также впервые на устройства в ценовом сегменте ниже 50 долларов, или 4,5 тысячи рублей, пришлось более 50 процентов поставок.

Больше всего наушников за указанный период продала Apple — американский IT-гигант поставил на рынок 18 миллионов единиц и получил долю 17,1 процента. На втором месте оказалась Samsung, которая поставила 8,1 миллиона девайсов и завоевала долю 7,6 процента. С долей 6,3 процента и 6,7 миллиона наушников топ-3 замкнула индийская компания Boat.

«Производители активно ищут новые функции, чтобы выделиться на фоне усиливающейся конкуренции с однородными характеристиками и ценовой войной», — заметила менеджер по исследованиям в Canalys Синтия Чен. Также Чен подчеркнула, что одним из драйверов роста стал переход потребителей от проводных аудиоустройств к беспроводным моделям.

В середине августа специалисты Canalys назвали Apple лидером на глобальном рынке компьютеров с искусственным интеллектом (ИИ). Во втором квартале американская компания обеспечила 60 процентов всех поставок.

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      Андрей Ставицкий
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