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21:15, 20 августа 2024Мир

В Британии рассказали об опрометчивом шаге ВСУ в Курской области

Меркурис: ВСУ совершают новые атаки и несут большие потери в Курской области

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, безуспешно пытаясь совершать новые атаки в Курской области. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Украинцы несут очень серьезные потери в районе Курской области, они предпринимают попытки провести новые атаки, чтобы прорваться, но им это не удается», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, потери украинской бронетехники в районе Курской области особенно высоки, ведь они вдвое превышают потери на других фронтах. Однако аналитик назвал это направление наименее стратегически важным для Киева.

Ранее Александр Меркурис заявил, что оборона Вооруженных сил Украины разваливается по всей линии фронта, и Киев не способен сдержать данную тенденцию. Он также подчеркнул, что ВСУ не смогли выстроить заранее крепкую оборону, из-за чего РФ успешно продвигается на новых рубежах.

Кроме того, американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что между военным и гражданским руководством официальных властей Киева назрел внутренний раскол на фоне ухудшающейся обстановки на фронте. По его словам, причиной конфликта стало решение об отправке стратегических резервов в Курскую область вместо усиления обороны в Донбассе.

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      Марина Совина
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