В Курской области военные медики попали в засаду украинской ДРГ

Эвакуировавшие раненых военные медики попали в засаду ДРГ в Курской области

Военные врачи эвакуировали раненых и попали в засаду украинской диверсионно-разведывательной группы. Они смогли вступить в бой и спасти товарищей, рассказал военный врач с позывным «Фрегат», чьи слова приводит РИА Новости.

«Но тем не менее, несмотря на то, что медики, они, помимо того, что вынуждены оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие», — рассказал врач.

По его словам, несмоторя на полученные ранения, медики смогли спасти раненых и вытащили их. Затем получившим травмы врачам вызвали дополнительную эвакуацию и также доставили их до больницы.

Ранее военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в ходе боестолкновения в Курской области взяли в плен нескольких украинских военных. Морпехи, кроме того, остановили продвижение колонны ВСУ.

Бои в Курской области идут две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего неизвестно. Из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 121 тысячи россиян. Часть из них вывозили на лодках, так как ВСУ разрушили мосты через реку Сейм.