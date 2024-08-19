Людей начали вывозить из курского приграничья на лодках из-за разрушения мостов

Людей из курского приграничья начали вывозить на лодках из-за разрушения мостов

Из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках. Об этом, публикуя видеозапись вывоза людей, пишет Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как мужчины на руках выгружают пожилую женщину из лодки. Судя по всему, пенсионерку только что доставили с одной стороны реки на другую.

Эвакуация мирных жителей по воде началась после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили несколько мостов через реку Сейм. На этом фоне российская группировка войск также стала обеспечиваться с помощью понтонных переправ.

Сообщения о разрушении первого моста в Курской области появились 16 августа. Сообщалось, что на мосту в селе Званное Глушковского района под обстрел попали волонтеры из Донецкой народной республики, по которым выпустили несколько ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар по строению обрушил один из пролетов. В ночь на 19 августа ВСУ ударили по еще одному мосту через реку Сейм в Курской области.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей — около трех тысяч человек, по последним данным, покинули свои дома. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего не известно.