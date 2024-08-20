В ОНК отреагировали на новости об отпуске члена банды Цапков в СИЗО

Член ОНК Мельников раскритиковал публикации об условиях содержания банды Цапков

Российским осужденным доступны способы улучшить свои условия в тюрьме во время отбывания срока. Об этом напомнил ответственный секретарь Общественной Наблюдательной Комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об условиях содержания члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза.

«Журналисты доведут до того, что мы вернемся в 30-е годы прошлого столетия, когда камера будет представлять пошкуренную стену и, может быть, на полу расположат кушетку. Еще пару таких волн новостей с Цеповязами и винирами, и мы вернемся к тому, что у нас в тюрьме перестанут оказывать стоматологическую помощь, потому что можно трактовать так, что ее вообще не должны оказывать. У нас заберут все телевизоры, причем не только у Цеповязов и Цапков, а у тех, кто попался, например, на мошенничестве или какой-нибудь небольшой краже. Я уже давно не видел не плазменных телевизоров в СИЗО. У нас, например, в Москве единицы камер, где нет телевизоров, а заключенные могут заказывать себе еду», — объяснил он.

У нас народ хочет, чтобы тюрьмах люди не оскотинивались, а исправлялись. А для того, чтобы люди там не оскотинивались, к ним нужно относиться как к людям Алексей Мельников член ОНК

Как сообщил Shot, член банды Цапков Вячеслав Цеповяз устроил себе «двухлетний отпуск» в ростовском СИЗО-1. По информации Telegram-канала, там он находился на время рассмотрения апелляции по его приговору. В его камере был плазменный телевизор и красная икра, а также он регулярно ходил в баню, несмотря на то что по правилам заключенные могут ходить туда не чаще раза одного раза в неделю и мыться в душе не более 15 минут.

Это уже не первый скандал с условиями заключения Цеповяза. В 2018 году в сети были опубликованы фото, где он в колонии жарит шашлыки, ест крабов и красную икру.

Банда Цапков стала широко известна после жестокой расправы над 12 жителями в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Лидер группировки Сергей Цапок получил пожизненный срок. Его подельника Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы.