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19:00, 20 августа 2024Бывший СССР

В Раде объяснили операцию в Курской области нехваткой войск

Депутат Рады Костенко: ВСУ отправили в Курскую область из-за катастрофы в ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены в Курскую область, так как их не хватило бы для улучшения катастрофической ситуации на Донбассе. Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает РИА Новости.

«Глядя на военные карты, очень сложно было бы теми силами, которые мы используем тут, на северном направлении, на Курском, сложно было бы перехватить инициативу где-либо», — заявил Костенко.

По его словам, у командования украинской армией было понимание, что ситуация на Донбассе граничит с катастрофой, а изменить положение не позволяет недостаток резервов и боеприпасов.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая предрекла потерю Украиной Харьковской области, заявив, что ВСУ отдают Донетчину. По ее словам, переход Покровска и Торецка под контроль российской армии является вопросом ближайшего будущего, а за этими городами находятся дороги на Павлоград и Краматорск с выходом на Днепропетровскую и Харьковскую области, где у Украины нет никаких фортификационных сооружений.

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      Валентин Карант
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