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16:18, 20 августа 2024Россия

В России придумали наказание для приехавших в Суджу иностранных журналистов

Политолог Казаков призвал приравнять приехавших в Суджу репортеров к бойцам ВСУ

Фото: пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков в беседе с «Царьградом» предложил приравнять приехавших в Суджу итальянских, немецких и американских журналистов к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также призвал соответственно к ним относиться. «Если они попадут к нам в плен, мы можем рассматривать их как комбатантов», — сказал эксперт, поскольку они находятся внутри украинских военных подразделений и используют военную технику.

По мнению политолога, вторжение представителей зарубежных СМИ нарушает законы России, а также нормы международного права. В связи с этим допустимо возбуждать уголовные дела в отношении них и обращаться в международный суд. Казаков, предлагая наказание для них, призвал устраивать открытые разбирательства, допрашивать задержанных прилюдно и распространять информацию о делах по всему миру.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК России. Фигурантами дела стали сотрудники итальянского телеканала TG1 Стефании Баттистини и Симона Траини, которые сняли репортаж в Судже. Кроме того, полиция проверяет и другого иностранного корреспондента — Ника Пейтона Уолша.

Правоохранители также изучают факт присутствия в городе американских журналистов из газеты The Washington Post.

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      Александра Д Борисова
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