69-я параллель
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15:07, 20 августа 202469-я параллель

В России заметили редкое краснокнижное насекомое

В Якутии заметили краснокнижную бабочку Аполлон обыкновенный

Фото: Pxhere

В Якутии заметили редкое краснокнижное насекомое — бабочку Аполлон обыкновенный. Кадр с насекомым опубликовала дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков региона в Telegram-канале.

Запечатлеть бабочку смогла госинспектор Сардана Кривошапкина на территории ресурсного резервата «Харыйалахский». Насекомое можно заметить только в солнечную погоду, оно любит есть нектар с крупных цветков.

«Моя первая встреча с Аполлоном произошла на территории ресурсного резервата "Харыйалахский" еще в 2021 году, эту бабочку не сложно не заметить, своими округлыми красными пятнами на белых, воздушных крыльях она мгновенно притягивает внимание», — рассказала Кривошапкина.

Бабочка Аполлон обыкновенный занесена в Красные книги Якутии и России, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП).

Ранее краснокнижный черный гриф второй раз в истории залетел в Республику Саха и попал на видео. Редкую птицу-падальщика заметили в Намском районе. На снятых из автомобиля кадрах огромный гриф, усевшийся на столбе деревянной ограды, оглядывается по сторонам.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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