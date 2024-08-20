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09:31, 20 августа 2024Россия

В российском регионе захотели готовить первоклассников к армии

В Сызрани захотели проводить занятия по военной подготовке для первоклассников

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Сызрани захотели проводить занятия по начальной военной подготовке младшеклассникам. Об этом сообщает местная телекомпания КТВ — ЛУЧ.

По словам одного из ветеранов специальной военной операции (СВО), открывших центр начальной военной подготовки, занятия будут проводить «буквально для детей с первого класса». Необходимость этого он объяснил присутствием противника на российской территории.

«У нас есть специалисты по БПЛА, по штурмовой подготовке, по тактической медицине. Мы будем всему этому учить детей», — пояснил мужчина.

Ранее власти Петербурга распорядились установить в школах электронные табло с именами участников СВО. Решение обусловлено желанием проинформировать детей о подвигах бойцов, пояснили в пресс-службе горадминистрации.

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      Алан Босиков
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