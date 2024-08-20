В РПЦ прокомментировали закон о запрете УПЦ на Украине

Представитель РПЦ Легойда: запрет УПЦ приведет к насилию против верующих

Принятый Радой закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) приведет к насилию против миллионов верующих. Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в Telegram.

«Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих», — написал он.

Легойда также пообещал, что Синод Русской православной церкви (РПЦ) вынесет оценку данному решению Рады.

Парламент Украины принял соответствующий законопроект во вторник, 20 августа. В соответствии с ним общинам УПЦ предоставят девять месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.