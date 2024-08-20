В США назвали худшие бомбардировщики

TNI включило американский B-58 в список худших бомбардировщиков

Американский сверхзвуковой бомбардировщик Convair B-58 Hustler включили в число худших самолетов этого типа за всю историю. Самые неудачные бомбардировщики назвали в публикации The National Interest (TNI).

Отмечается, что B-58, который впервые взлетел в 1956 году, совершил технологический прорыв. Бомбардировщик с треугольным крылом не уступал самым скоростным истребителям своего времени, однако он был сложным в управлении. «Использование специализированных систем и сложного управления, которые приводили к необычным взлетам, посадкам, зависаниям и сваливанию в штопор, затрудняло освоение B-58», — пишет автор.

Также в список издания включили семимоторный бомбардировщик К-7 и Ту-22, британский Blackburn Botha и американский Douglas TBD Devastator.

Ранее в августе обозреватель TNI Харрисон Касс назвал советский штурмовик Як-38 летающим гробом. По его словам, самолет был сложным в управлении. Также к недостаткам штурмовика отнесли ограниченную дальность.