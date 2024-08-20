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23:42, 20 августа 2024Мир

В США заявили об упущенном шансе Зеленского

Конгрессвумен Грин: конфликт на Украине мог закончиться несколько месяцев назад
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: IMAGO / R4924_italyphotopress / Global Look Press

Украинский конфликт мог завершиться уже несколько месяцев назад. Об этом рассказала конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

«Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие», — отметила она.

Как подчеркнула Грин, одержимость США финансированием Киева может привести к уничтожению целого поколения украинских мужчин. Однако вместо стремления заключить мир Владимир Зеленский вербует людей «всех поколений» для участия в заведомо проигрышном для него конфликте.

Ранее Владимир Зеленский попросил США, Францию и Великобританию ускорить поставки оружия Киеву. По его словам, «нужны решения, как и своевременная логистика для объявленных пакетов помощи».

Ранее участник движения «Другая Украина», экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров рассказал, что США рассматривают кандидатуру бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) на смену Владимиру Зеленскому, потому как намерены перевести военный конфликт с Россией в политико-дипломатическое урегулирование.

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      Марина Совина
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