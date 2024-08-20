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19:04, 20 августа 2024Наука и техника

В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами

В зоне СВО заметили бронеавтомобили «Спартак» с антидроновой защитой из бревен

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бронеавтомобили АМН-590951 «Спартак», которые получили дополнительную защиту из бревен, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографию машин обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

Российские бойцы прикрыли крышу машин настилом из бревен. Некоторые бронеавтомобили дополнительно оснастили решетчатыми экранами. Подобные конструкции призваны защитить технику от сбрасываемых с квадрокоптеров снарядов и ударов дронами-камикадзе.

Базовую версию бронеавтомобиля «Спартак» впервые представили на форуме «Армия-2022». Фронтальная и бортовая броня машины обеспечивают защиту от бронебойно-зажигательных пуль, а V-образное днище и антитравматические сиденья защищают экипаж при срабатывании взрывных устройств под «Спартаком».

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      Даниил Иринин
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