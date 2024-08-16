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11:44, 16 августа 2024Наука и техника

В России показали танки с «лопухами»

Танки Т-72Б3М с защитными «лопухами» показали на форуме «Армия-2024»

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российские танки получили дополнительные экраны для защиты кормы башни. Т-72Б3М с дополнительной защитой показали на международном форуме «Армия-2024», пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на Т-72Б3М, защиту которого дополнили резинотканевыми экранами в задней части башни. Элементы, которые в социальных сетях прозвали «лопухами», могут защитить машину от ударов дронов-камикадзе.

Представленные на форуме Т-80БВМ и Т-90М также оснащены дополнительными экранами на башнях.

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Ранее стало известно, что Минобороны России получит танки Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М». Соответствующий контракт заключили в ходе форума «Армия». Комплекс предназначен для защиты бронетехники от ракет и противотанковых гранат.

В том же месяце «Ростех» сообщил о передаче войскам партии танков Т-80БВМ с экранами для защиты моторно-трансмиссионного отделения и кормы башни от кумулятивных гранат и дронов-камикадзе.

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      Даниил Иринин
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