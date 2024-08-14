Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:48, 14 августа 2024Наука и техника

Минобороны получит Т-90М с «Ареной»

Минобороны получит танки Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М»
Работа форума «Армия-2024»

Работа форума «Армия-2024». Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство обороны России получит танки Т-90М с комплексом активной защиты (КАЗ) и модернизированные боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Об этом сообщает ТАСС.

«Соответствующие госконтракты (…) вручил на полях форума "Армия-2024" генерал-полковник начальник Главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову», — говорится в сообщении.

В рамках соглашения военные получат модернизированные боевые машины «Солнцепека» БМ-2М и танки Т-90М с комплексом активной защиты Т09-А6-1. Известно, что такой индекс получил комплекс «Арена-М».

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

КАЗ предназначен для защиты бронетехники от ракет и противотанковых гранат. В состав комплекса входит радиолокационная станция (РЛС), бортовой вычислитель и защитные боеприпасы в шахтах по периметру башни танка. Обнаруженные РЛС атакующие снаряды уничтожают на подлете пучком поражающих элементов.

В феврале генеральный конструктор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашин сообщил, что «Арену-М» представили на квалификационные испытания. Конструктор добавил, что специалисты модернизируют КАЗ для защиты от дронов-камикадзе.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина готовится к масштабному ответу России на вторжение в Курскую область. Это могут быть сотни ракет

      Польша подтвердила выдачу ордера на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков»

      Власти сообщили о продолжении эвакуации в одном из районов Курской области

      Российская стюардесса сделала фото в короткой юбке и взбудоражила иностранцев

      Россияне согласились довериться блогерам в нескольких вопросах

      В США понизили кредитный рейтинг Украины до опасного уровня

      Спасение вступившего в бой с ВСУ на границе Курской области срочника сняли на видео

      Соратник Кадырова назвал число участвующих в боях в Курской области бойцов ВСУ

      Командир «Ахмата» рассказал о раскрытом плане ВСУ захватить Курскую АЭС

      «Глаза в пол». Российский спортсмен рассказал о встречах с украинцами на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше